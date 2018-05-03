محمد صلاح يقترب من ريال مدريد على حساب 3 لاعبين

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية رئيس النادي الملكي "ريال مدريد" الإسباني، الاستغناء عن ثلاثة لاعبين خلال الفترة المقبلة، من أجل ضم النجم المصري، محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما أكد موقع "دون بالون" الإسباني أن النادي الملكي ينوي الاستغناء عن الثلاثي: "غاريث بيل، وكريم بنزيمة، وسيبايوس"، من أجل ضم المصري نجم ليفربول لتدعيم الفريق.

كانت تقارير قبل ذلك قد أشارت أن نادي ليفربول قد طلب 200 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن اللاعب محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية، والجدير بالذكر أن النجم المصري استطاع جذب أنظار العديد من المدربين خلال الفترة الماضية، إذ يتوقع العديد من خبراء الرياضة انتقاله لنادي ريال مدريد خلال الفترة الصيفية المقبلة.