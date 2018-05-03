محمد صلاح يقترب من ريال مدريد على حساب 3 لاعبين

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية رئيس النادي الملكي "ريال مدريد" الإسباني، الاستغناء عن ثلاثة لاعبين خلال الفترة المقبلة، من أجل ضم النجم المصري، محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما أكد موقع "دون بالون" الإسباني أن النادي الملكي ينوي الاستغناء عن الثلاثي: "غاريث بيل، وكريم بنزيمة، وسيبايوس"، من أجل ضم المصري نجم ليفربول لتدعيم الفريق.
كانت تقارير قبل ذلك قد أشارت أن نادي ليفربول قد طلب 200 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن اللاعب محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية، والجدير بالذكر أن النجم المصري استطاع جذب أنظار العديد من المدربين خلال الفترة الماضية، إذ يتوقع العديد من خبراء الرياضة انتقاله لنادي ريال مدريد خلال الفترة الصيفية المقبلة.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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