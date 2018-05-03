مواعيد مباريات الدور قبل النهائي في مسابقة كأس مصر 2018

صعدت فرق الإسماعيلي، والزمالك، والأسيوطي سبورت، وسموحة، إلى الدور قبل النهائي في مسابقة كأس مصر 2018، إذ فاز الإسماعيلي على المقاولون العرب بهدفين دون مقابل، وفجر السيوطي سبورت، مفاجأة الكأس هذا الموسم بالفوز على الأهلي بطل الدوري وحامل لقب بطولة كأس مصر الموسم الماضي بهدف نظيف، واستطاع فريق سموحة أن يفوز على فريق وادي دجلة بضربات الترجيح 3-1 بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، واستطاع فريق الزمالك أن يحوّل تأخره أمام الإنتاج الحربي بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 ليصعد الزمالك إلى الدور قبل النهائي لملاقاة الإسماعيلي، وعلى الطرف الآخر يواجه سموحة الأسيوطي سبورت.
فيما يلتقي، الإثنين 7 مايو 2018، الإسماعيلي مع الزمالك في السابعة مساءً على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب، والثلاثاء 8 مايو 2018 يلتقي الأسيوطي سبورت مع سموحة في السابعة مساءً على استاد الجيش بمدينة برج العرب.
ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز ببطولة كأس مصر 2018 ليشارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل بعد أن احتل المركز الرابع في الدورى هذا الموسم، وأن الطريق الوحيد للمشاركة الأفريقية هي الفوز بالكأس، كما يسعى الزمالك لتخطى عقبة الإسماعيلي والثأر منه، إذ أن الإسماعيلي فاز على الزمالك في الدوري مرتين هذا الموسم 1-صفر ، 3-1 ويسعى لتحقيق بطولة هذا الموسم بعد أن خرج من الكونفدرالية الأفريقية في دور الـ 32 وفشل في الصعود لدور المجموعات.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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