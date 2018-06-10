المنتخب المصري يطلب تأمين خاص على محمد صلاح في روسيا

شهدت مدينة جروزني مقر إقامة منتخب مصر إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على الفريق بعد شراء أكثر من 6 آلاف تذكرة لحضور التدريبات، وهو ما دفع الجهاز الإدارى لطلب تأمين خاص وتحديداً للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ، خوفاً من تفاقم إصابته فى الكتف فى ظل الشعبية الجماهيرية للاعب هناك.

وكانت بعثة المنتخب قد غادرت إلى القاهرة فى التاسعة صباح أمس الأحد ببعثة تضم 23 لاعباً وتم إرتداء زى موحد كما هو الحال بالنسبة لباقى المنتخبات المشاركة فى كأس العالم 2018 بروسيا.

كما تمسك عدد كبير من اللاعبين بالصيام خلال التدريبات الأخيرة قبل مواجهة أوروجواى خاصة أن معظمهم تمسك بالصيام طوال أيام شهر رمضان ورفضوا الإفطار فيما تبقى من الشهر وتم إخطار الجهاز الفنى والطبى بذلك لوضع برنامج غذائى لهم.

