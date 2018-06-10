المنتخب المصري يطلب تأمين خاص على محمد صلاح في روسيا

شهدت مدينة جروزني مقر إقامة منتخب مصر إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على الفريق بعد شراء أكثر من 6 آلاف تذكرة لحضور التدريبات، وهو ما دفع الجهاز الإدارى لطلب تأمين خاص وتحديداً للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ، خوفاً من تفاقم إصابته فى الكتف فى ظل الشعبية الجماهيرية للاعب هناك.
وكانت بعثة المنتخب قد غادرت إلى القاهرة فى التاسعة صباح أمس الأحد ببعثة تضم 23 لاعباً وتم إرتداء زى موحد كما هو الحال بالنسبة لباقى المنتخبات المشاركة فى كأس العالم 2018 بروسيا.
كما تمسك عدد كبير من اللاعبين بالصيام خلال التدريبات الأخيرة قبل مواجهة أوروجواى خاصة أن معظمهم تمسك بالصيام طوال أيام شهر رمضان ورفضوا الإفطار فيما تبقى من الشهر وتم إخطار الجهاز الفنى والطبى بذلك لوضع برنامج غذائى لهم.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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