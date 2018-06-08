كوبر يعيد الحضري ورمضان صبحي لدكة البدلاء في مونديال روسيا

يدرس الجهاز الفنى للمنتخب المصري بقيادة هيكتور كوبر، التراجع عن الدفع بعصام الحضري حارس مرمى الفراعنة فى التشكيل الأساسى للمنتخب بالمونديال بعد المستوى السىء الذى ظهر به فى ودية بلجيكا الأخيرة التى خسرها الفراعنة بثلاثية نظيفة، واتسم أداء الحضرى بالبطء فى رد الفعل وسوء التمركز.
كما يدرس هيكتور التراجع عن الدفع برمضان صبحي فى التشكيل الأساسى أيضا على أن يعتمد على الثلاثى عبد الله السعيد وتريزيجيه وعمرو وردة فى حال تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول عن مباراة أوروجواى المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى أولى مشاركات مصر بكأس العالم، إذ لم يقدم صبحى المستوى المأمول أمام بلجيكا وكولومبيا.
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