المصري عبدالله السعيد إلى الدوري الفنلندي

أكدت تقارير صحافية عن نجم منتخب الفراعنة والأهلي المصري، عبدالله السعيد، انتقل إلى نادي كوبيون بالوسورا الفنلندي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليبقي على جاهزيته قبل مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.