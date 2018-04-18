أشادت الصحف السلوفاكية بفريق ناشئي نادي جيلينا السلوفاكي، بعد تتويجه بلقب النسخة العاشرة من بطولة هزاع بن زايد الدولية لكرة القدم للناشئين.

وامتدحت صحيفة سلوفاكيا اليوم، الظهور المشرف والتهيئة الجيدة للفريق، كما أشادت بالتنظيم الجيد للبطولة الدولية.