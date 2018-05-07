المصري يطلب 40 مليون جنيه للتنازل عن نجمه محمد حمدي

أكد النادي المصري على لسان مسؤوليه صباح الإثنين، بأنه سيطلب الحصول على مبلغ مالي يصل لنحو 40 مليون جنيه من أجل التنازل عن خدمات الظهير الأيسر للنادي، محمد حمدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل وجود اهتمام كبير من قبل إدارة النادي الأهلي بالحصول على توقيع اللاعب.
وقال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، في تصريحات تليفزيونية، الأحد، بشأن إمكانية رحيل اللاعب إلى الأهلي في الصيف المقبل "لقد تلقينا عرضَا من ناد داخل مصر لضم محمد حمدي مقابل مليون دولار، ولكن أغلقنا الصفحة وأكدنا أن هذا الرقم لا يتناسب مع أفضل ظهير أيسر في مصر، ولن نبيعه بهذا المبلغ أبدًا".
وأشار عضو مجلس إدارة النادي، إلى أن المجلس قد اتخذ قرارًا رسميًا بعدم التنازل عن اللاعب إلا في حالة وصول عرض رسمي يتجاوز الـ2.5 مليون دولار أي نحو 40 مليون جنيه مصر، وهذا بسبب كون اللاعب هو الأفضل في مركزه في الدوري المصري، وكذلك بسبب الزيادة الكبيرة التي حدثت في الأسعار خلال الانتقالات الشتوية الماضية، والتي جعلت سعر لاعب شاب كصلاح محسن يصل لنحو 35 مليون جنيه.
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