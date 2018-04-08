عمرو جمال احتياطيًا مع هيلينسكي في افتتاح الدوري الفنلندي

يتواجد عمرو جمال مهاجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق هيلسينكي على مقاعد البدلاء أمام إلفيس في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الفنلندي.

وأعلن الحساب الرسمي لفريق هيلسينكي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التشكيل للمباراة الافتتاحية المقرر إقامتها في الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

وكان عمرو جمال قد انضم إلى الفريق الفنلندي على سبيل الإعارة بعد فسخ إعارته مع بيدفيست الجنوب إفريقي، املا في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات، لانقاذ اماله في الانضمام لقائمة المنتخب الوطني في مونديال روسيا يونيو المقبل ، بعدما اكد له المدير الفني الارجنتيني هكتور كوبر صعوبة ضمه للقائمة في ظل عدم مشاركته في اي مباراة.