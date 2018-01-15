لجنة الكرة بالنادي الأهلي تبدأ إجتماعها بشأن القائمة الإفريقية

بدأ منذ لحظات إجتماع لجنة الكرة في النادي الأهلي المصري بحضور رئيس النادي محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وحسام البدري، لمناقشة القائمة الإفريقية قبل إعتمادها وإرسالها إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " .
وتشير المؤشرات الأولية إلى إستقرار حسام البدري على قيد 24 لاعب ، ومن المنتظر إعلانها خلال الساعات المقبلة، في ظل ضرورة إرسالها اليوم إلى الكاف بحسب اللوائح.
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ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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