لجنة الكرة بالنادي الأهلي تبدأ إجتماعها بشأن القائمة الإفريقية

بدأ منذ لحظات إجتماع لجنة الكرة في النادي الأهلي المصري بحضور رئيس النادي محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وحسام البدري، لمناقشة القائمة الإفريقية قبل إعتمادها وإرسالها إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " .

وتشير المؤشرات الأولية إلى إستقرار حسام البدري على قيد 24 لاعب ، ومن المنتظر إعلانها خلال الساعات المقبلة، في ظل ضرورة إرسالها اليوم إلى الكاف بحسب اللوائح.