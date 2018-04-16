موناكو يعيد لمشجعيه ثمن تذاكر مباراته أمام سان جيرمان

قرر نادي موناكو إعادة ثمن تذاكر مباراته الليلة الماضية أمام باريس سان جيرمان لمشجعيه، عقب الهزيمة المذلة التي تعرض لها أمام الفريق الباريسي 1-7، الذي حسم لقب الدوري الفرنسي هذا العام، وحصد لقبه السابع في تاريخه بالبطولة المحلية.