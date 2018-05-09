غياب اللاعب عبدالله السعيد عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

أكدت مصادر مقربة من الجهاز الفني لمنتخب مصر، بأن المدرب الأرجنتيني “هيكتور كوبر” كان يعاني من حالة من القلق وذلك بعد ظهور معلومات بشأن إمكانية غياب لاعب خط وسط الأهلي والمعار لصفوف “كويس” الفنلندي عن الملاعب لمدة قد تصل لنحو 15 يوم بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الأمامية.
وأشارت المصادر، بأن هيكتور كوبر بدأ يفكر جيدًا في ضم لاعب خط وسط إضافي في قائمة منتخب مصر التي ستواجه الكويت خلال الأيام المقبلة، ليكون بديلًا لعبدالله السعيد الذي من المتوقع أن يتم إراحته عن تلك المباراة حتي يتعافى من الإصابة بشكل جيد ويصبح قادر على تقديم الإضافة للفريق في كأس العالم.
وفي سياق آخر، قالت تقارير إعلامية، بأن مدرب حراس المرمى في منتخب مصر “أحمد ناجي” قد أتفق على اختيار 5 حراس مرمى في قائمة منتخب مصر التي تسافر إلى الكويت من أجل المشاركة في المباراة الودية أمام المنتخب الكويتي، وكذلك مباراة كولومبيا، وبعدها سيتم أختيار ثلاث حراس فقط من ضمن الخمسة للقائمة النهائية لكأس العالم ولمباراة بلجيكا الودية.
GMT 16:43 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايونجاة أحمد شوبير من حادث سيارة
GMT 11:38 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايونائب صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون يشيد بالنجم العالمي محمد صلاح
GMT 18:59 2018 الإثنين ,07 أيار / مايومحمد صلاح يختار رقم قميصه مع ريال مدريد للموسم المقبل
GMT 18:58 2018 الإثنين ,07 أيار / مايومحمد صلاح يوجه رسالة للشعب المصري قبل 40 يوم من المونديال
GMT 11:17 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالمصري يطلب 40 مليون جنيه للتنازل عن نجمه محمد حمدي
جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
أرسل تعليقك