غياب اللاعب عبدالله السعيد عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

أكدت مصادر مقربة من الجهاز الفني لمنتخب مصر، بأن المدرب الأرجنتيني “هيكتور كوبر” كان يعاني من حالة من القلق وذلك بعد ظهور معلومات بشأن إمكانية غياب لاعب خط وسط الأهلي والمعار لصفوف “كويس” الفنلندي عن الملاعب لمدة قد تصل لنحو 15 يوم بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وأشارت المصادر، بأن هيكتور كوبر بدأ يفكر جيدًا في ضم لاعب خط وسط إضافي في قائمة منتخب مصر التي ستواجه الكويت خلال الأيام المقبلة، ليكون بديلًا لعبدالله السعيد الذي من المتوقع أن يتم إراحته عن تلك المباراة حتي يتعافى من الإصابة بشكل جيد ويصبح قادر على تقديم الإضافة للفريق في كأس العالم.

وفي سياق آخر، قالت تقارير إعلامية، بأن مدرب حراس المرمى في منتخب مصر “أحمد ناجي” قد أتفق على اختيار 5 حراس مرمى في قائمة منتخب مصر التي تسافر إلى الكويت من أجل المشاركة في المباراة الودية أمام المنتخب الكويتي، وكذلك مباراة كولومبيا، وبعدها سيتم أختيار ثلاث حراس فقط من ضمن الخمسة للقائمة النهائية لكأس العالم ولمباراة بلجيكا الودية.