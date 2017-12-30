الزمالك يرفض مشاركة لاعبيه مع الأهلي أمام أتلتيكو مدريد

رفض نادي الزمالك مشاركة لاعبيه مع الاهلي في مباراة اتليتكو المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم باستاد برج العرب تحت شعار السلام ، وبرر الزمالك رفضه بارتباط اللاعبين بمباريات الدوري خوفا من اجهادهم خلال الفترة الاخيرة واعتذر حارس الجزيره على حصيف عن المشاركة في مباراه أتلتيكو مدريد أيضا لارتباطه بمباريات مع ناديه ومنح حسام البدرى المدير الفنى للأهلي 11لاعبا ممن شاركوا في مباراه أتلتيكو .مدريد امس راحة اليوم خوفا من أجهادهم