الزمالك يرفض مشاركة لاعبيه مع الأهلي أمام أتلتيكو مدريد

رفض نادي الزمالك مشاركة لاعبيه مع الاهلي في مباراة اتليتكو المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم باستاد برج العرب تحت شعار السلام ، وبرر الزمالك رفضه بارتباط اللاعبين بمباريات الدوري خوفا من اجهادهم خلال الفترة الاخيرة واعتذر حارس الجزيره على حصيف عن المشاركة في مباراه أتلتيكو مدريد أيضا لارتباطه بمباريات مع ناديه ومنح حسام البدرى المدير الفنى للأهلي 11لاعبا ممن شاركوا في مباراه أتلتيكو .مدريد امس راحة اليوم خوفا من أجهادهم
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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