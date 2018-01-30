انبي يعلن عن انضمام صلاح محسن للأهلي

أعلن زكريا السيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي الاتفاق مع الأهلي على انتقال صلاح محسن مهاجم الفريق البترولي الشاب لمدة 4 سنوات ونصف.

وقال زكريا " الإتفاق تم مع الأهلي على انتقال صلاح محسن ،الأمر حُسم، وسندخل الآن اجتماع مجلس إدارة قبل الإعلان الرسمي".