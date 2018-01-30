انبي يعلن عن انضمام صلاح محسن للأهلي

أعلن زكريا السيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي الاتفاق مع الأهلي على انتقال صلاح محسن مهاجم الفريق البترولي الشاب لمدة 4 سنوات ونصف.
وقال زكريا " الإتفاق تم مع الأهلي على انتقال صلاح محسن ،الأمر حُسم، وسندخل الآن اجتماع مجلس إدارة قبل الإعلان الرسمي".
GMT 15:38 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير"إنبي"يكشف يوضح موقفه من انتقال صلاح محسن إلى الأهلي
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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