لاعبو المنتخب المصري يحسمون موقفهم من الصيام في روسيا

يرغب لاعبو المنتخب المصري في الصيام خلال تواجدهم في روسيا رغم عدد الساعات التي تصل إلى 19 ساعة ، وذلك قبل كأس العالم.
وسافرت بعثة المنتخب صباح اليوم إلى جروزني في روسيا، استعدادا لمباريات كأس العالم.
وأكد بعض لاعبي المنتخب رغبتهم في صيام الأيام المتبقية من شهر رمضان بينما فضل بعض اللاعبين الإفطار واستغلال رخصة السفر.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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