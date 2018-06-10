لاعبو المنتخب المصري يحسمون موقفهم من الصيام في روسيا

يرغب لاعبو المنتخب المصري في الصيام خلال تواجدهم في روسيا رغم عدد الساعات التي تصل إلى 19 ساعة ، وذلك قبل كأس العالم.

وسافرت بعثة المنتخب صباح اليوم إلى جروزني في روسيا، استعدادا لمباريات كأس العالم.

وأكد بعض لاعبي المنتخب رغبتهم في صيام الأيام المتبقية من شهر رمضان بينما فضل بعض اللاعبين الإفطار واستغلال رخصة السفر.