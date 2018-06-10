المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يصل روسيا

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستنطلق الخميس المقبل وتستمر حتى 15 يوليو المقبل .

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار سانت بطرسبرغ الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي ووفد من السفارة.

وضمت البعثة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت ونائبه رئيس فريق الإعداد للمشاركة في كأس العالم نواف التمياط والأمين العام للاتحاد عضو فريق الاعداد لكأس العالم لؤي السبيعي والأجهزة الإدارية والفنية والطبية و23 لاعباً .

من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - على ماحظي به المنتخب السعودي من دعم ورعاية ساهما - ولله الحمد - في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 وكذلك الدعم المستمر خلال جميع مراحل الإعداد للمشاركة في كأس العالم ، مثمناً الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ما كان له بالغ الأثر في تسخير كافة الإمكانيات في جميع المراحل الإعدادية للأخضر حتى ختام المرحلة الحالية قبل انطلاق البطولة ، مؤكدًا أن مشاركة منتخب المملكة في بطولة كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه تعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في جميع المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي.

وأشاد عزت بما قدمه اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية من أداء احترافي وانضباط عال خلال مراحل الإعداد، داعيًا الله عز وجل أن يوفق صقور الوطن في مباريات كأس العالم 2018 وأن يقدموا كل مالديهم من إمكانات لإسعاد الجماهير والمحبين من داخل الوطن وفِي كل مكان حول العالم.