400 مشجع يحضرون مباراة القمة 115

قال علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ناديي الأهلي والزمالك اتفقا على حضور 400 فرد لمباراة القمة التي تقام مساء اليوم بواقع 200 فرد لكل نادي.

وأضاف : "الدخول سيكون بالدعوات التي تم طبعها وكل هذه الأمور تم الإتفاق عليها بين الناديين ، ومن المفترض حضور مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل للمباراة".