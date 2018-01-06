عمان تحرز كأس الخليج بفوزها على الامارات بركلات الترجيح
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عمان تحرز كأس الخليج بفوزها على الامارات بركلات الترجيح

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العرب اليوم - عمان تحرز كأس الخليج بفوزها على الامارات بركلات الترجيح

عمان تحرز كأس الخليج بفوزها على الامارات
عمان - العرب اليوم

عمان تحرز كأس الخليج بفوزها على الامارات بركلات الترجيح

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عمان تحرز كأس الخليج بفوزها على الامارات بركلات الترجيح عمان تحرز كأس الخليج بفوزها على الامارات بركلات الترجيح



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عمان تحرز كأس الخليج بفوزها على الامارات بركلات الترجيح عمان تحرز كأس الخليج بفوزها على الامارات بركلات الترجيح



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لوس أنجلوس - رولا عيسى

خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور

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