150 فارسًا وفارسة في افتتاح البطولة الصيفية لقفز الحواجز في نادي فروسية الشارقة.
GMT 06:45 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوالكاميروني كارل توكو إيكومبي يفوز بجائزة مارك فيفيان فوي لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي
GMT 17:55 2018 الأحد ,13 أيار / مايوالتعليق الأول للنجم محمد صلاح بعد فوزه بلقب هدّاف البريميرليغ
GMT 11:44 2018 الأحد ,13 أيار / مايو10 معلومات عن الأميركي مفاجأة كوبر في المونديال
GMT 11:34 2018 الأحد ,13 أيار / مايو"ميدو" يفتح النار على فرج عامر بسبب أزمة كأس مصر
GMT 22:01 2018 السبت ,12 أيار / مايوالاتحاد بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
أرسل تعليقك