زلاتان إبراهيموفيتش يتعرض لأول خسارة

تعرض زلاتان إبراهيموفيتش لأول هزيمة مع فريقه لوس أنجليس غالاكسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما خسر فريق 0-2 أمام سبورتنغ كانساس سيتي.