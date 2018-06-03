قالت صحيفة “دون بالون” الإسبانية الشهيرة، بأنها مصادرها المقربة من ريال مدريد قد أكدت بأن النادي قد صرف نظر التعاقد مع الدولي المصري “محمد صلاح” في الصيف المقبل، مشيرة إلى كون الموقف نفسه قد تم إتخاذه مع اللاعب البلجيكي “إيدين هازارد” والذي أصبح بعيد تمامًا عن الإنتقال إلى النادي الملكي في الفترة المقبلة.
وكشفت المصادر الإسبانية، بأن ريال مدريد يفكر فقط إنهاء “صفقة القرن”، وهي إنتقال الدولي البرازيلي “نيمار دا سيلفا” بعد نهاية كأس العالم إلى صفوف نادي ريال مدريد، وهو الأمر الذي قد يكلف خزائن ريال مدريد نحو 250 مليون يورو على الأقل، وهو أمر لن يجعل ريال مدريد قادر على شراء أي لاعب آخر في الميركاتو بقيمة تزيد عن 100 مليون يورو، وهو أمر غير متوفر بالنسبة لمحمد صلاح الذي طلب فيه ليفربول نحو 150 مليون يورو على الأقل.
وقالت الصحف الإسبانية صباح اليوم، بأن النجم البولندي “روبرت ليفاندوفيسكي” أصبح مرشح بقوة للإنضمام إلى صفوف ريال مدريد خاصة في ظل كون المقابل المادي للتعاقد معه لن يتجاوز الـ 100 مليون يورو.
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حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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