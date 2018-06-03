الأهلي يعلن عن رحيل 3 لاعبين من النادي فورًا

إستقرت لجنة الكرة في النادي الأهلي بشكل رسمي على الإستغناء عن ثلاث لاعبين في الصيف الحالي، وذلك بعدما حدثت مشاورات على مدار الأيام الماضية بين أعضاء اللجنة بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكذلك عبد العزيز عبد الشافي، وعلاء عبد الصادق، وكذلك بوجود مدرب الفريق في الوقت الحالي “محمد يوسف”.

وحسبما كشفت عنه المصادر الإعلامية المقربة من الأهلي، فإن اللاعبين الثلاثة لن يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام، وذلك خوفًأ من قيام الأندية بإستغلال ذلك الأمر وإنخفاض أسعار اللاعبين بشكل كبير، لذلك فإن القرار سوف يظل داخل النادي الأهلي، ولكن هؤلاء اللاعبين في حالة فشلهم في الحصول على عروض مناسبة فسوف يتم تسريحهم بدون مقابل.

وذكرت التقارير الإعلامية، بأن لجنة الكرة سوف تحسم مصير عدد كبير من لاعبي الأهلي في الأيام الماضية. حيث سيتم إعداد قائمة للاعبين المعروضين للإعارة لمدة ست أشهر أو موسم كامل، ولكنها لن تعلن عن قائمة المعروضين للبيع بشكل نهائي، مشيرة إلى كون هذا كله سيحدث حتى قبل إعلان أسم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.