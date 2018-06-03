الأهلي يعلن عن رحيل 3 لاعبين من النادي فورًا

إستقرت لجنة الكرة في النادي الأهلي بشكل رسمي على الإستغناء عن ثلاث لاعبين في الصيف الحالي، وذلك بعدما حدثت مشاورات على مدار الأيام الماضية بين أعضاء اللجنة بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكذلك عبد العزيز عبد الشافي، وعلاء عبد الصادق، وكذلك بوجود مدرب الفريق في الوقت الحالي “محمد يوسف”.
وحسبما كشفت عنه المصادر الإعلامية المقربة من الأهلي، فإن اللاعبين الثلاثة لن يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام، وذلك خوفًأ من قيام الأندية بإستغلال ذلك الأمر وإنخفاض أسعار اللاعبين بشكل كبير، لذلك فإن القرار سوف يظل داخل النادي الأهلي، ولكن هؤلاء اللاعبين في حالة فشلهم في الحصول على عروض مناسبة فسوف يتم تسريحهم بدون مقابل.
وذكرت التقارير الإعلامية، بأن لجنة الكرة سوف تحسم مصير عدد كبير من لاعبي الأهلي في الأيام الماضية. حيث سيتم إعداد قائمة للاعبين المعروضين للإعارة لمدة ست أشهر أو موسم كامل، ولكنها لن تعلن عن قائمة المعروضين للبيع بشكل نهائي، مشيرة إلى كون هذا كله سيحدث حتى قبل إعلان أسم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.
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حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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