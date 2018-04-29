إعطاء الضوء الأخضر لمحمد إبراهيم للرحيل عن الزمالك

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، بأنه لا يمانع في رحيل لاعب الزمالك “محمد إبراهيم” عن صفوف النادي في حالة وصول عرض رسمي من أحدى الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، وذلك بعد المشاكل الكبيرة التي سببها اللاعب للنادي في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي جعل مجلس الإدارة يتخذ قرار عاجل بعرض اللاعب للبيع في الفترة المقبلة على حد وصف مرتضى منصور.

رئيس النادي الأبيض أكد بأن عدد من مدربي النادي في الفترة الأخيرة قد أشتكوا من “محمد إبراهيم” والبعض قدم فيه مذكرة سلبية للغاية، ولذلك فإن النادي لا يمانع على الإطلاق في التنازل عن خدماته في حالة وصول عرض مرضي لإدارة نادي الزمالك في الصيف المقبل.

ويذكر بأن محمد إبراهيم يملك بندًا وشرطًا جزائيًا في عقده يجعله قادرًا على مغادرة النادي في حالة دفع مبلغ مالي يصل لنحو 500 الف دولار نحو “9 ملايين جنيه مصري”، وهو أمر يجعل اللاعب يهدد بالإنتقال إلى صفوف الأهلي الذي سيرحب بضم محمد إبراهيم بهذا المبلغ بكل تأكيد.