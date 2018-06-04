الإمارات للاتصالات تطرح باقة لمباريات كاس العالم بسعر 555 درهما

أطلقت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات "أمس باقة خاصة لمشاهدة كاس العالم روسيا 2018

وقال مصدر في قطاع الاتصالات للإمارات اليوم أن الاشتراك في باقة كاس العالم من اتصالات سيتم بسهولة عبر أجهزة الاستقبال "الريسيفر" الخاصة بخدمات أي لايف أو عبر الاتصال بالرقم 101 موضحا ان قيمة الاشتراك خلال كاس العالم يبلغ 555 درهما.

وحول توقف بث خدمة بي ان سبورت أول أمس أوضح المصدر أنه لا علاقة لاتصالات بهذا التوقف وان هناك خللا تقنيا تسبب في وقف بث قنوات بي أن سبورت عالميا بشكل مؤقت وان البث عاد بشكل طبيعي لمشتركي اتصالات.

وفي الوقت نفسه أبلغت شركة الامارات للاتصالات المتكاملة "دو" عملاءها المشتركين في خدمات قنوات بي ان سبورت بأنهم سيواجهون انقطاعاً مؤقتاً في خدمة متابعة هذه القنوات نتيجة القرار الذي اتخذته الشركة المالكة بوقف البث.