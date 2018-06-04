الإمارات للاتصالات تطرح باقة لمباريات كاس العالم بسعر 555 درهما

أطلقت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات "أمس باقة خاصة لمشاهدة كاس العالم روسيا 2018
وقال مصدر في قطاع الاتصالات للإمارات اليوم أن الاشتراك في باقة كاس العالم من اتصالات سيتم بسهولة عبر أجهزة الاستقبال "الريسيفر" الخاصة بخدمات أي لايف أو عبر الاتصال بالرقم 101 موضحا ان قيمة الاشتراك خلال كاس العالم يبلغ 555 درهما.
وحول توقف بث خدمة بي ان سبورت أول أمس أوضح المصدر أنه لا علاقة لاتصالات بهذا التوقف وان هناك خللا تقنيا تسبب في وقف بث قنوات بي أن سبورت عالميا بشكل مؤقت وان البث عاد بشكل طبيعي لمشتركي اتصالات.
وفي الوقت نفسه أبلغت شركة الامارات للاتصالات المتكاملة "دو" عملاءها المشتركين في خدمات قنوات بي ان سبورت بأنهم سيواجهون انقطاعاً مؤقتاً في خدمة متابعة هذه القنوات نتيجة القرار الذي اتخذته الشركة المالكة بوقف البث.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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