نشر مهاجم ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم، محمد صلاح، الأحد، صورة على حسابه في تويتر، يظهر فيها وهو يمارس تمارين لإعادة التأهيل داخل قاعة رياضية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على تعرضه لإصابة قوية في الكتف.
وقال النجم المصري إنه لـ"شعور رائع" في معرض تعليقه على الصورة التي التقطت على ما يبدو في مدينة فالنسيا الإسبانية، حيث يتلقى العلاج والتأهيل الذي سيتيح له اللحاق بمنتخب بلاده في المونديال، الذي ينطلق 14 يونيو في روسيا.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، الأربعاء الماضي، أن فترة غياب صلاح بسبب الإصابة "لن تزيد على 3 أسابيع"، ما يشير إلى أنه سيتمكن من اللحاق بالمنتخب وإن كان سيغيب في الغالب عن اللقاء الأول أمام أوروغواي.
وقال البيان: "اطلع وفد المنتخب الوطني على البرنامج العلاجي للاعب الذي يسير بشكل جيد ويهدف إلى لحاقه بمباريات كأس العالم، كما لمس عزم وتصميم اللاعب الكبير على اللحاق بزملائه"، مؤكدا أن غيابه لن يزيد عن 3 أسابيع.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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