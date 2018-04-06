عبد الله السعيد ينضم إلى أهلي جدة رسميًا

أكد محمد بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي حسم صفقة النجم المصري عبد الله السعيد لاعب الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وأعلن بن تركي خلال برنامج "أكشن يا دوري" ضم السعيد صانع ألعاب الأهلي ومنتخب مصر إلى صفوف الفريق السعودي بداية من الموسم المقبل.

وعلق رئيس أهلي جدة:" لا أريد الحديث في هذا الأمر لكي لا ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، مما يؤثر على جمهور اللاعب في مصر ولكن الأكيد أن السعيد حسم الصفقة مع أهلي جدة وسينضم الى صفوف الفريق من بداية الموسم القادم.