نجوم منتخب مصر في كتب كتاب لاعب النادي الأهلي قبل المونديال

تواجد لاعبو منتخب مصر الأول، في كتب كتاب لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الإتفاق السعودي، حسين السيد، والذي أقيم الخميس في أحد المساجد المعروفة في مدينة 6 أكتوبر.
وحضر كتب كتاب لاعب الأهلي حسين السيد، عدد كبير من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي، حيث تواجد كلا من: ” أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق ووست بروميتش الحالي، ورمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وهيديرسفيلد الإنجليزي الحالي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق وقاسم باشا التركي الحالي، وكذلك عبد الله السعيد لاعب أهلي جدة السعودي “.ونشر الفنان رامي جمال، صورة له رفقة لاعبي المنتخب المصري ونجم النادي الأهلي حسين السيد، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”.
وعلق الفنان المصري رامي جمال، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي منذ قليل، فقال: ” كتب كتاب العريس حسين السيد، ربنا يتمم على خير يارب “.جدير بالذكر، أن اللاعب حسين السيد، خرج للإعارة لمدة موسم ونصف لصفوف الإتفاق السعودي بداية من الميركاتو الشتوي المنقضي، ويتبقى في فترة إعارته موسم وحيد، كما ويؤدي اللاعب بشكل جيد مع فريقه السعودي مؤخرًا.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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