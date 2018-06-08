نجوم منتخب مصر في كتب كتاب لاعب النادي الأهلي قبل المونديال

تواجد لاعبو منتخب مصر الأول، في كتب كتاب لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الإتفاق السعودي، حسين السيد، والذي أقيم الخميس في أحد المساجد المعروفة في مدينة 6 أكتوبر.

وحضر كتب كتاب لاعب الأهلي حسين السيد، عدد كبير من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي، حيث تواجد كلا من: ” أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق ووست بروميتش الحالي، ورمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وهيديرسفيلد الإنجليزي الحالي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق وقاسم باشا التركي الحالي، وكذلك عبد الله السعيد لاعب أهلي جدة السعودي “.ونشر الفنان رامي جمال، صورة له رفقة لاعبي المنتخب المصري ونجم النادي الأهلي حسين السيد، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”.

وعلق الفنان المصري رامي جمال، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي منذ قليل، فقال: ” كتب كتاب العريس حسين السيد، ربنا يتمم على خير يارب “.جدير بالذكر، أن اللاعب حسين السيد، خرج للإعارة لمدة موسم ونصف لصفوف الإتفاق السعودي بداية من الميركاتو الشتوي المنقضي، ويتبقى في فترة إعارته موسم وحيد، كما ويؤدي اللاعب بشكل جيد مع فريقه السعودي مؤخرًا.