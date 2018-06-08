السبب الحقيقي وراء اعتذار البدري عن حضور حفلة تتويج الأهلي بالدوري

أعلن النادي الأهلي مساء الخميس، اعتذار مدرب الفريق الأحمر السابق حسام البدري عن حضور حفل تتويج الأهلي بالدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامته مساء الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
حيث قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتوجيه دعوة للجهاز الفني السابق بشكل كامل، حيث وجه الدعوة لكلًا من: ” سيد عبد الحفيظ، وأحمد أيوب، وسيد معوض، وأنيس الشعلاني، ومحمد أبو العلا “، بجانب دعوة خاصة للمدرب السابق حسام البدري.
فيما قام حسام البدري بالاعتذار عن حضور الحفلة الجمعة، بسبب سفره خارج مصر لمدة يومين، لإنهاء تفاصيل تعاقده مع أحد الفرق العربية، حيث لم يكشف المدرب الأهلاوي السابق عن الفريق المقرر أن يقوم بتدريبه الموسم المقبل.وكانت تقارير تونسيةن قد أكدت مؤخرًا أن نادي النجم الساحلي يرتبط بمفاوضات رسمية مع المدير الفني للنادي الأهلي السابق، حسام البدري، ومن المقرر الإتفاق على المقابل المادي حتى يتم توقيع العقود رسميًا.
ومن المقرر، أن يتسلم النادي الأهلي الجمعة خلال الحفلة درع الدوري لموسم 2017 – 2018، في احتفالية كبرى تنظمها شركة بريزنتيشن كراعي رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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