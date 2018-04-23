سقوط طائرة قرب قاعدة تابعة للجيش التونسي في صفاقس

سقطت، الاثنين، طائرة عسكرية، قرب قاعدة جوية عسكرية تابعة للجيش التونسي في مدينة صفاقس.

وخلف الحادث مقتل شخصين، دون أن تشير إلى معطيات أخرى بخصوص أسباب سقوط الطائرة العسكرية التونسية.

والطائرة العسكرية الجزائرية، سقطت قبل أسبوع، ما خلف مقتل أكثر من 270 راكبًا أغلبهم ينتمون للجيش الجزائري.