الإعلام الكندي يعلن ان المشتبه به هو أليك ميناسيان وعمره 25 عاما
GMT 01:17 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانشرطة تورونتو تعلن لا تتوفر في سجلاتنا على معلومات عن منفذ العملية
GMT 01:11 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانشرطة تورونتو تؤكد أن دوافع منفذ العملية غير معروفة لحد الآن
GMT 01:07 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانمسلحو داعش يعدمون 3 أشقاء بقطع رؤوسهم باقليم نانغارهار الأفغاني
GMT 23:59 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسقوط طائرة قرب قاعدة تابعة للجيش التونسي في صفاقس
GMT 23:56 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانالإعلام الكندي يعلن ان المشتبه به لا علاقة له بأي جماعة إرهابية منظمة
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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