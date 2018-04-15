ماكرون يؤكد فرنسا لم تعلن الحرب على نظام الأسد

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، في باريس بعد الضربات الغربية في سوريا إن بلاده لم تعلن الحرب على الرئيس بشار الأسد.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون "فرنسا لم تعلن الحرب على نظام الأسد"، مشيراً إلى رغبة باريس في التوصل إلى حل سياسي شامل للحرب في سوريا يجمع كل الجهات الفاعلة في الأزمة.

وأعلن أنه أقنع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالبقاء لمدة طويلة في سوريا بعد قليل من الضربات الغربية، وذلك بعد أن أعلن الأخير أنه ينوي سحب قوات بلاده من هذا البلد، وتابع "قبل 10 أيام، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة تريد الانسحاب من سوريا، لقد أقنعناه بضرورة البقاء هناك، أؤكد لكم أننا أقنعناه بضرورة البقاء لمدة طويلة"