ماكرون يؤكد فرنسا لم تعلن الحرب على نظام الأسد

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، في باريس بعد الضربات الغربية في سوريا إن بلاده لم تعلن الحرب على الرئيس بشار الأسد.
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون "فرنسا لم تعلن الحرب على نظام الأسد"، مشيراً إلى رغبة باريس في التوصل إلى حل سياسي شامل للحرب في سوريا يجمع كل الجهات الفاعلة في الأزمة.
وأعلن أنه أقنع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالبقاء لمدة طويلة في سوريا بعد قليل من الضربات الغربية، وذلك بعد أن أعلن الأخير أنه ينوي سحب قوات بلاده من هذا البلد، وتابع "قبل 10 أيام، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة تريد الانسحاب من سوريا، لقد أقنعناه بضرورة البقاء هناك، أؤكد لكم أننا أقنعناه بضرورة البقاء لمدة طويلة"
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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