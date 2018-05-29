قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات مختلفة على غزه
GMT 22:39 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايواندلاع مواجهاتٍ عنيفة بين شبّان وقوات الاحتلال في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
GMT 22:36 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوالقبة الحديدية تحاول اعتراض رشقة من صواريخ المقاومة في أجواء وسط قطاع غزّة
GMT 22:31 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوالمقاتلات الإسرائيلية تغير على 25 موقعا جديدا في قطاع غزة
GMT 22:25 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوركاب سفينة الحرية فور وصولهم قطاع غزة بعد إفراج الاحتلال عنهم
GMT 22:24 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوطيران الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة الفلسطينية في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزّة
نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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