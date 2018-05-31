بشار الأسد يتلقى دعوة رسمية لزيارة جمهورية أوسيتيا الجنوبية

وجه رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، دعوة رسمية إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، عبر السفارة السورية في موسكو، لزيارة الجمهورية.
سوريا تعترف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وتقيم معهما علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء
تأتي هذه الدعوة بعد أيام من اعتراف سوريا باستقلال جمهوريتي بخازيا وأوسيتيا الجنوبية الواقعتين في جنوب القوقاز وكانتا تابعتين لجمهورية جورجيا السوفيتية في زمن الاتحاد السوفيتي.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق مع كل من جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية على إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفارات.
وأعلنت أوسيتيا الجنوبية استقلالها في أغسطس عام 2008 بعدما صدت هجوما شنته القوات الجورجية، واعترفت باستقلالها كل من روسيا وفنزويلا ونيكاراغوا وناورو وأبخازيا إضافة إلى سوريا.
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