مرشح معارض للرئاسة التركية يتعهد برفع حالة الطوارئ فى البلاد

قال مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض للانتخابات الرئاسية التركية محرم إنجه، إن أكثر من مليونى شخص حضروا تجمعه الانتخابى فى العاصمة أنقرة، متوقعا حضور ما بين 5 إلى 6 ملايين فى آخر تجمع انتخابى له بمدينة إسطنبول غدا.

وتعهد إنجه - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - برفع حالة الطوارئ وتحسين الوضع الاقتصادى لتركيا، وخفض نسبة البطالة إلى أقل من 5%، وإعادة الاستقلالية للبنك المركزى، كما تحدى السياسى المعارض للرئيس التركى رجب طيب أردوغان مرة أخرى للقيام بمناظرة تلفزيونية، بعدما رفض أردوغان ذلك من قبل.

وأكد إنجه أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى سيكون ضمن أولوياته، مشيرا إلى أن إن أردوغان "لم يعد نفس الشخص"و سيكون رئيسا لجميع الأتراك.

ومن المقرر أن يدلى نحو 56 مليون ناخب تركى، الأحد، بأصو اتهم فى انتخابات رئاسية وبرلمانية تكستى بأهمية كبيرة.