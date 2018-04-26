وزير الخارجية الروسي يلتقي قائد الجيش الباكستاني

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم في موسكو، قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن المباحثات تركزت على عدد من القضايا الدولية لاسيما الوضع في أفغانستان والتسوية السورية.