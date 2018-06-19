قوات الاحتلال تقتحم قرية تِل جنوب مدينة نابلس، وتُداهم عدداً من منازل الأهالي
GMT 23:34 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالعميد الركن عبد السلام الشحي يصرح أن خسائر الحوثيين من القتلى تقدر بالمئات
GMT 23:31 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوقائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي يؤكد أن تحرير مطار الحديدة هو جزء من خطة متكاملة لتحرير كامل المدينة
GMT 23:29 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الإنسان الدولي
GMT 23:26 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوطيران الاحتلال يشن عدة غاراتٍ على أهدافٍ وسط قطاع غزّة
GMT 16:54 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوقائد اللواء الأول عمالقة العميد رائد الحبهي يؤكد السيطرة التامة على مطار الحديدة
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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