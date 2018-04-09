كشفت مصادر قضائية وحقوقية متطابقة، عن إحالة ميليشيا الحوثي الانقلابية، ملف الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وعدد من أقاربه إلى نيابة أمن الدولة التي تسيطر عليها بالعاصمة #صنعاء للتحقيق معهم بتهمة "الخيانة العظمي".
وأفادت أن ميليشيات الحوثي أحالت ملف الرئيس الراحل صالح وأبنائه وأبناء أخيه وعدد من أقاربه، بجانب القيادي المؤتمري علي الشاطر، ورئيس المالية في الحزب فؤاد الكميم، من الأمن السياسي إلى نيابة أمن الدولة التي تسيطر عليها بصنعاء، بهدف إخضاعهم للمحاكمة بمزاعم "الخيانة العظمى".
وأضافت أن وكيل نيابة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، أبرز ملف صالح وأقاربه، ويتضمن اتهامات بـ"الخيانة العظمي" والوقوف في صف ما أسمته الميليشيا بـ"العدوان"، في إشارة إلى تحالف دعم_ لشرعية في #اليمن.وحركت الميليشيات هذا الملف، بالتزامن مع تحركات لقوات يقودها العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل، في جبهة الساحل الغربي، وسط تخوفات ومحاولة الحوثيين الضغط بمختلف الطرق لعدم تدخله، نظراً لمعرفته العميقة بنقاط قوتهم وضعفهم في الجبهات، أثناء الشراكة بين (الحوثيين ومؤتمر صالح)، قبل أن تنفض مؤخراً، ليقود طارق صالح المعارك ضدهم في صنعاء.
وقتلت ميليشات الحوثي الرئيس الراحل صالح، في ديسمبر الماضي بصنعاء، عقب دعوته للانتفاضة الشعبية ضدها، ولا زالت تحتجز جثمانه في مكان غير معلوم حتى اللحظة، كما تختطف حالياً عدد من ابنائه هم صلاح ومدين وعفاش طارق صالح، وعدد من أقاربه الآخرين، إضافة إلى تصفية عدد من القيادات الموالية له.وبحسب مصادر مقربة من الحوثيين، فإن الميليشيا تخشى نجل صالح الأكبر العميد أحمد علي، والتحركات العسكرية للعميد طارق صالح، التي تهدد جبهاتها باعتباره أكثر القادة العسكريين معرفة بمكامن قوتها وضعفها، وتحاول الضغط بكل الوسائل الابتزازية تحييدهم، بما في ذلك التهديد بقتل نجله المختطف لديها مع أبناء صالح.وكانت ميليشيا الحوثي، صادرت أموال وممتلكات الرئيس الراحل صالح مع أقاربه من أصول بنكية وعقارات وشركات تعمل في صنعاء وفي مدن أخرى، كما أصدرت أمراً بالحجز على الأموال العقارية والمنقولة الموجودة في البنوك اليمنية، لعدد 49 شخص من أبنائه وأقاربه.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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