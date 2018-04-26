قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين بعد الاعتداء عليهما بالضرب في القدس القديمة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح في القدس القديمة.

وأفادت مصادر محليه في القدس، أن تلك القوات اعتدت على الشابين في شارع الواد المُفضي إلى أبواب المسجد الأقصى، وأسواق القدس القديمة، كما اعتدت على نساء تواجدن في عين المكان، وذلك بدفعهن وإبعادهن أثناء محاولتهن تخليص الشابين من أيدي قوات الاحتلال.