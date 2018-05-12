طائرات الاحتلال الإسرائيلية تقصف شمالي قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية اليوم، أراض زراعية ومواقع شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر في غزة أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت نحو سبعة صواريخ على أراضٍ زراعية ومواقع شرق بلدة بيت حانون، مما أوقع أضراراً مادية في ممتلكات الفلسطينيين، واشتعال النيران، إضافة إلى بث حالة من الخوف في صفوف الأهالي القاطنين بالقرب من المنطقة المستهدفة.