وصول قوة جديدة من المقاومة اليمنية إلى الساحل الغربى لتحرير الحديدة

وصلت قوة جديدة من المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد طارق صالح إلى جبهة الساحل الغربى فى اليمن تزامنا مع انتصارات القوات اليمنية المشتركة فى محافظة الحديدة.
وقال مصدر فى الإعلام العسكرى التابع للقوات المشتركة ، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية ، اليوم الجمعة ، إن القوة تلقت خلال الفترة الماضية تدريباتها فى معسكرات التدريب الخاصة بألوية المقاومة.
وأكد المصدر أن القوة فى كامل الجاهزية القتالية ، مشيرا إلى أنها ستلتحق بالجبهات وفقا للخطط العسكرية المتبعة من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية وتحالف دعم الشرعية ، من أجل تحرير كامل محافظة الحديدة.
كانت المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربى قد تصدت ، فى وقت سابق ، لمحاولات تسلل يائسة للحوثيين فى مطار الحديدة والمجيلس وحيس.
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