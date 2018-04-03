أعلنت الشرطة الأميركية إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل برصاص امرأة أطلقت النار في حرم المقر الرئيسي لشركة "يوتيوب"، قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ثم انتحرت، مشيرة إلى أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى.
وعلّق إد باربريني، قائد شرطة سان برونو، على الواقعة في ضاحية سان فرانسيسكو خلال مؤتمر صحافي مقتضب فقال "لدينا أربعة ضحايا نُقلوا جميعا إلى المستشفى مصابين بجروح ناجمة عن سلاح ناري، لدينا شخص توفي متأثرا بجروح تسبب بها لنفسه. وفي الوقت الراهن نعتقد أن هذا الشخص هو مطلق النار".
ولم يتضح في الحال ما إذا كانت مطلقة النار هي في عداد الضحايا الذين أوردهم قائد الشرطة في الحصيلة التي أعلن عنها أم لا، وبالتالي لم يعرف ما إذا كان عدد الجرحى هو ثلاثة أو أربعة.
GMT 23:19 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساندولة الإمارات تقدم نصف مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
GMT 01:43 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسانالشرعية تتقدم في 4 محاور والحوثيون يهربون إلى صعدة
GMT 22:54 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانوفاة الروائي المصري أحمد خالد توفيق عن عمر يناهز 55 عاما
GMT 22:51 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيساناستهداف قوات الاحتلال للطواقم الصحفية التي تغطي فاعليات مسيرات العودة الكبرى
GMT 22:02 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانولي العهد السعودي يؤكد أن الإسرائيليين لديهم حق العيش بسلام على أرضهم
يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
أرسل تعليقك