عبد الفتاح السيسي يلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له إن اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف راضي أن اللقاء تطرق إلى جهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي وتعزيز العمل العربي المشترك لمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على السلاح والتمويل.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا مثاليًا للتعاون الاستراتيجي البناء بين الدول العربية، منوهًا في هذا الإطار بجهود دولة الإمارات الفعالة في تعزيز العمل العربي المشترك.

وأوضح راضي أن الرئيس المصري أشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات.

ولفت الانتباه إلى أن ولي عهد أبوظبي وجّه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشددًا على حرص بلاده على الاستمرار في تطوير وتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأفاد المتحدث أن الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بينهما ومع الدول العربية الشقيقة للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والتصدي كذلك للتدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، مشددين على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.

وكان الرئيس المصري قد استقبل اليوم بمطار القاهرة الدولي سمو ولي عهد أبوظبي الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة يومين برفقة عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.