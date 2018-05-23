تفجير انتحاري في حي الشعلة أبرز معاقل التيار الصدري في بغداد

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري في حي الشعلة في العاصمة العراقية بغداد إلى 3 قتلى وإصابة 8 بجروح.والتفجير هو الأول من نوعه في بغداد عقب الانتخابات. ومنطقة الشعلة تعتبر أبرز واقوى معاقل التيار الصدري الفائز في الانتخابات العراقية.