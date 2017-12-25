اندلاع مواجهات في بلدة رمانة قضاء جنين عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال
GMT 22:14 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين
GMT 20:30 2017 الخميس ,31 آب / أغسطسقوات الاحتلال تطلق النار صوب شاب وتصيبه قرب قرية مركة قضاء جنين
GMT 20:23 2017 السبت ,25 شباط / فبرايراندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة دير أبو ضعيف قضاء جنين، قبل قليل
GMT 23:52 2017 الأربعاء ,08 شباط / فبرايرقوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد قضاء جنين
GMT 00:25 2017 الأحد ,29 كانون الثاني / ينايرمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل قباطية الغربي قضاء جنين
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
أرسل تعليقك