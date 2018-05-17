مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يؤكد فرض العقوبات على بنك البلاد ومديره العام تم بالتنسيق مع العراقيين وكل الدول التي تربطها علاقات مصرفية مع هذا البنك
GMT 22:56 2018 الخميس ,17 أيار / مايوالسيسي يعلن فتح معبر رفح طيلة شهر رمضان للتخفيف على الفلسطينيين
GMT 22:18 2018 الخميس ,17 أيار / مايوالسلطات المصرية تقرر استمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان تخفيفًا عن أهل قطاع غزة .
GMT 19:43 2018 الخميس ,17 أيار / مايوالسويدي يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات القطرية لمنعها من معاودة مثل تلك التصرفات
GMT 19:26 2018 الخميس ,17 أيار / مايومجلس المنظمة الدولية للطيران المدني يؤيد مخاوف الإمارات بشأن المخاطر التي تواجهها سلامة الطيران المدني بسبب العمليات العسكرية القطرية
GMT 19:23 2018 الخميس ,17 أيار / مايومجلس المنظمة الدولية للطيران المدني يؤكد أن المخاطر جاءت من جراء خروقات قطر لقواعد سلامة الطيران المدني
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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