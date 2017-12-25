الجيش النيجيري يتصدى لهجوم بوكو حرام شمال شرق البلاد

أعلن الجنرال نيكولاس روجيرز قائد عملية القوات النيجيرية ضد جماعة (بوكو حرام) المتطرفة أن الجيش تمكن من صد هجوم مسلحين على ضواحي مدينة مايدوجوري في شمال شرق نيجيريا.