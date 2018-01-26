الأردن يرفع الدعم عن خبز الكماج اعتبارا من صباح الغد

قال الأردن اليوم الجمعة، إن قرارا بوقف دعم خبز الكماج وزيادة أسعاره بنسبة تتراوح بين 60 و100 % سيدخل حيز النفاذ غدا السبت، فى أول خطوة من نوعها فى أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد.
وجرى رفع سعر كيلو خبز الكماج الصغير 60 فى المئة إلى 0.40 دينار من 0.25 دينار وسعر كيلو خبز الكماج الكبير بنسبة 100 فى المئة إلى 0.32 دينار. ولم تتأثر أنواع أخرى من الخبز الذى يستهلكه معظم الأردنيين من الطبقة المتوسطة.
وتطبق الحكومة آلية لموازنة أثر تلك القرارات على الفقراء بتقديم دعم نقدي.
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وصلت النجمة كريستينا أغيليرا، إلى مكان تجمّع المشاهير في كريغ في لوس أنجلوس، ليلة الأربعاء، في بدلة سوداء مقلمة، ووضعت قبعة أعطتها إحساسًا بأجواء العصابات الكبرى في عشرينات القرن الماضي، وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاماً في أخر المساء ، وغطت رأسها بقبعة حمراء لامعة و زينت أذنيها بأقراط بيضاء كبيرة متدلية وحملت حقيبة بيضاء صغيرة في يدها، وشعرها الأشقر بدا منسدلاً على الظهر وعلى شفتيها كان أحمر الشفاه هادئ وعميق وخفيف . واشتهرت كريستينا بأحاديثها القوية، حيث ظهرت على برنامج تلفزيوني "ليب سينك باتل" في أسبوع "اكستينا ترب"، و ظهرت في برنامج "ربات البيوت حقيقيات" 2002، ويبدو أن أحدًا لا يحب الأداء و الاستعراض أكثر منها، فهي اشتهرت بالاستعراضات منذ بدايتها، وعندما سُئلت صديقتها عنها لماذا اختارت كريستينا هذا الطريق قالت "لأنها مقاتلة، ونحن جميعاً مقاتلين، وتحب الحياة و
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