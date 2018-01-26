الأردن يرفع الدعم عن خبز الكماج اعتبارا من صباح الغد

قال الأردن اليوم الجمعة، إن قرارا بوقف دعم خبز الكماج وزيادة أسعاره بنسبة تتراوح بين 60 و100 % سيدخل حيز النفاذ غدا السبت، فى أول خطوة من نوعها فى أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد.

وجرى رفع سعر كيلو خبز الكماج الصغير 60 فى المئة إلى 0.40 دينار من 0.25 دينار وسعر كيلو خبز الكماج الكبير بنسبة 100 فى المئة إلى 0.32 دينار. ولم تتأثر أنواع أخرى من الخبز الذى يستهلكه معظم الأردنيين من الطبقة المتوسطة.

وتطبق الحكومة آلية لموازنة أثر تلك القرارات على الفقراء بتقديم دعم نقدي.