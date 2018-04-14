البحرية المغربية تنقذ قارباً شراعياً في سواحل الدار البيضاء

أنقدت قوات تابعة للبحرية الملكية المغربية بعرض سواحل مدينة الدار البيضاء، مركباً شراعياً يرفع العلم الفرنسي كان يواجه صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأعلن بيان صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية أن هذا التدخل جاء بعد تلقيها إنذاراً مساء أمس، وقامت على الفور بإرسال سفينة دورية إلى هذه المنطقة، مصحوبة بطائرة مروحية وصلت إلى عين المكان لإنقاذ الطاقم بأكمله وتقديم الإسعافات الضرورية له.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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