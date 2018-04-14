انتهاك إسرائيلي بحري للمياه الإقليمية اللبنانية

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما منها القرار رقم 1701.

وأفاد بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني ، أنّ زورقين حربيين تابعين لبحرية الاحتلال الإسرائيلي أقدما على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة الجنوبية الحدودية تباعاً.

وأضاف أن قيادة الجيش باشرت متابعة موضوع الانتهاكين البحريين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل".