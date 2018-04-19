وزير الخارجية البريطانية يلتقى رئيس أوغندا

التقى وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون اليوم الرئيس الأوغندي يوري موسفني وذلك على هامش قمة رابطة دول الكومونولث التي اُفتتحت اليوم في لندن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المحلية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.