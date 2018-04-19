الأمن التونسي يوقف 104 مهاجرين غير شرعيين

أحبط الأمن التونسي بمحافظة المهدية عمليتي هجرة غير شرعية لـ 104 أشخاص، كانوا ينوون التوجه للضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد مصدر أمني تونسي في تصريح اليوم، أنه تم إيقاف المجموعة الأولى المكونة من 56 مهاجراً قبالة سواحل مدينة العالية التابعة للمحافظة، فيما تم إيقاف الـ 48 مهاجراً آخر بمدينة الجم ، مشيراً إلى أنه تم خلال العمليتين حجز مبالغ مالية ومركب بحري.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في بيان لها أمس، أن قوات الحرس البحري بكل من المهدية وقرقنة والمنستير قد تمكنت من إحباط محاولات إبحار خلسة تورط فيها 56 شخصاً، مشيرة إلى أنه تم إحالة الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
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